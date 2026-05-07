Οι ρεβάνς των δύο ημιτελικών του Conference League είναι προ των πυλών (7/5). Το Στρασβούργο υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με σκοπό να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 από τον πρώτο αγώνα. Το γκολ για τους Ισπανούς είχε πετύχει ο Αλεμάο.
Η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-1 από την πρώτη αναμέτρηση.
Η ώρα και τα κανάλια των αναμετρήσεων
22:00 Στρασβούργο – Ράγιο βαγιεκάνο CosmoteSport 7
22:00 Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ CosmoteSport 5
- NBA: Δεύτερη νίκη για τους Νικς ενάντια στους 76ερς, απάντησαν με «40άρα» οι Σπερς και ισοφάρισαν την σειρά με τους Τίμπεργουλβς
- Χάος με τις πινακίδες: Νέα αυτοκίνητα μένουν στις αντιπροσωπείες λόγω έλλειψης τσίγκου!
- Σαφάρι τρόμου στη Γκαμπόν: Σοκαριστικό βίντεο με τη θανάσιμη επίθεση ελέφαντα σε Αμερικανό εκατομμυριούχο