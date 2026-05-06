Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία του στο Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ολοκληρώνοντας τη σειρά απέναντι στη Μονακό με εμφατικό τρόπο στο Πριγκιπάτο.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, συνεχάρη τους παίκτες του για την εμφάνιση και την πρόκριση, επισημαίνοντας ότι καλούνται να διεκδικήσουν στην Αθήνα αυτό που, όπως τόνισε, δικαιούνται με βάση την πορεία τους στη διοργάνωση.

«Αξίζετε όλα τα εύσημα. Είχατε μία πολύ καλή regular season, ήσασταν καταπληκτικοί στα Play-Offs. Αλλά ο βασικός στόχος ήταν να βρεθούμε στο FInal-Four. Συγχαρητήρια και στους ιδιοκτήτες της ομάδας. Μην υποτιμάτε τίποτα. Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει», τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.