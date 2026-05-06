Η Άρσεναλ εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Champions League, επικρατώντας με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης σημαδεύτηκαν από ένταση.

Το γκολ του Σάκα λίγο πριν την ανάπαυλα αποδείχθηκε καθοριστικό, με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το προβάδισμα και να αντέχει στην πίεση των «ροχιμπλάνκος» στο δεύτερο μέρος.

Στις καθυστερήσεις, το παιχνίδι ξέφυγε από τα όρια. Ο διαιτητής της αναμέτρησης μοίρασε διαδοχικές κίτρινες κάρτες, μεταξύ άλλων στους δύο προπονητές αλλά και σε ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα.

Η κορύφωση ήρθε με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος αντέδρασε έντονα σε διαμαρτυρία του τεχνικού διευθυντή της Άρσεναλ, Αντρέα Μπέρτα.

Ο Ιταλός φέρεται να έκανε χαρακτηριστική χειρονομία ζητώντας τη λήξη του αγώνα, κάτι που εξόργισε τον Αργεντινό τεχνικό.

Ο Σιμεόνε κινήθηκε προς το μέρος του και τον έσπρωξε, προκαλώντας αναστάτωση στους πάγκους, πριν παρέμβουν οι άνθρωποι των δύο ομάδων και ο τέταρτος διαιτητής, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.