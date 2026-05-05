Ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο Ολυμπιακός ενάντια στην Μονακό στο Πριγκιπάτο, επικρατώντας των Μονεγάσκων με 82-105.

Με αυτή την νίκη τους, οι ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό κάνοντας τις τρεις νίκες που χρειαζόντουσαν για να βρεθούν στο Telekom Center Athens στις 22-24 Μαΐου όπου θα διεκδικήσουν και την κατάκτηση της EuroLeague.

Μπορεί ο Στράζελ και ο Μπλόσομγκειμ να πέτυχαν από 21 και 19 πόντους, όμως το ομαδικό μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ο Φουρνιέ έιχε 22 πόντους, ο Πίτερς 18, ο Γούκαπ 14 και από 10 είχαν οι Βεζένκοφ και ΜαΚκίσικ, ενώ ο Ολυμπιακός είχε 18 στα 33 εύστοχα τρίποντα.

Ο αγώνας

Με αρχική πεντάδα τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ, ο Ολυμπιακός μπήκε στο παρκέ, αλλά η Μονακό φρόντισε να αιφνιδιάσει, παίρνοντας προβάδισμα 7-0. Η αντίδραση των «ερυθρόλευκων» ήταν άμεση, με τον Γουόκαπ να βρίσκει ρυθμό από την περιφέρεια και τον Παπανικολάου να δίνει λύσεις, οδηγώντας σε ένα εντυπωσιακό σερί 12-0 που άλλαξε πλήρως την εικόνα. Η πρώτη περίοδος έκλεισε με την ομάδα του Μπαρτζώκα να ελέγχει το ματς και τον Γουόκαπ να έχει ήδη σημαντική συμβολή πίσω από τα 6.75.

1ο δεκάλεπτο

Ο ρυθμός ήταν υψηλός από νωρίς, με τη Μονακό να ξεκινά δυνατά, αλλά τον Ολυμπιακό να απαντά με αποτελεσματικότητα και ενέργεια. Τα εύστοχα τρίποντα του Γουόκαπ αποτέλεσαν το «κλειδί» για την ανατροπή και το προβάδισμα, με τους Πειραιώτες να κλείνουν την περίοδο έχοντας τον έλεγχο.

2ο δεκάλεπτο

Η κυριαρχία συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει ακόμη περισσότερο στροφές. Ο Φουρνιέ μπήκε «καυτός» στο παιχνίδι, ευστοχώντας διαδοχικά από μακριά, ενώ η ομάδα λειτουργούσε εξαιρετικά και δημιουργικά. Η διαφορά εκτοξεύτηκε, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ για ημίχρονο, με την ομάδα να πηγαίνει στα αποδυτήρια στο +23, έχοντας εντυπωσιακή κυκλοφορία μπάλας και υψηλό αριθμό ασίστ.

3ο δεκάλεπτο

Στην επανέναρξη, οι «ερυθρόλευκοι» δεν χαλάρωσαν. Διατήρησαν τον ίδιο ρυθμό και δεν επέτρεψαν στη Μονακό να επιστρέψει ουσιαστικά στο παιχνίδι. Παρά μια μικρή αντίδραση των γηπεδούχων, η ποιότητα και η συνοχή του Ολυμπιακού έβαλαν γρήγορα τέλος σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης. Ο Φουρνιέ συνέχισε να ξεχωρίζει, προσφέροντας τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

4ο δεκάλεπτο

Με τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα, το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Η Μονακό επιχείρησε να μειώσει με κάποια ξεσπάσματα, όμως ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο. Με τον Πίτερς να δίνει σημαντικές λύσεις και τον Φουρνιέ να ολοκληρώνει μια εξαιρετική εμφάνιση, οι Πειραιώτες «κλείδωσαν» τη νίκη και τη μεγάλη πρόκριση.

Ο Γάλλος σταρ ήταν ο κορυφαίος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Πίτερς πρόσθεσε 18 πόντους, σε μια βραδιά που ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και έκλεισε θέση για ακόμη ένα Final Four.