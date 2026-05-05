Αρκετά ενθαρρυντικά είναι τα νέα που έρχονται από το στρατόπεδο της Εθνικής Ισπανίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ερχόμενου καλοκαιριού.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είχε τεθεί εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν με την Μπαρτσελόνα, έχει ήδη ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης, δουλεύοντας τόσο στο γυμναστήριο όσο και στον αγωνιστικό χώρο.

Η εικόνα του νεαρού σταρ δείχνει σημαντική πρόοδο, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και τους ανθρώπους της ομάδας να εκτιμούν ότι θα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με την έναρξη του Μουντιάλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαμάλ είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Θέλτα, μετά από το γκολ που σημείωσε με εκτέλεση πέναλτι, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.