Οι προκαταλήψεις του Ντιέγκο Σιμεόνε – «Το ξενοδοχείο ήταν φθηνότερο»
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε απάντησε με χιούμορ για την αλλαγή ξενοδοχείου της Ατλέτικο Μαδρίτης ενόψει της ρεβάνς με την Άρσεναλ στα ημιτελικά του Champions League. Τα ισπανικά ΜΜΕ συνέδεσαν την επιλογή με τις προλήψεις του Αργεντινού τεχνικού, μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του με 4-0 στο Emirates νωρίτερα στη σεζόν. Ο Σιμεόνε τόνισε πως η […]
Τα λάθη, η τιμωρία και η μεγάλη εικόνα
Σε ακόμα ένα εκτός έδρας ντέρμπι ο Ολυμπιακός παρέδωσε μαθήματα στο πως να χάσει ένα παιχνίδι που ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο. Ματς που ο αντίπαλος κάνει επτά τελικές προσπάθειες και εσύ έντεκα μόνο μέσα από την περιοχή του. Ματς στα πρώτα έξι λεπτά φτιάχνεις τρεις φάσεις για γκολ. Ματς στο οποίο υπερτερείς σε όλες […]
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Προβάδισμα τίτλου για τους «πράσινους» μετά από θρίλερ
Σε ένα από τα πιο δραματικά παιχνίδια της σεζόν, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μετς και πήρε ξανά το προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Volley League. H εξέλιξη του αγώνα Οι «πράσινοι» βρέθηκαν μια ανάσα από το break, όμως έδειξαν ψυχικά αποθέματα και με κορυφαίο τον Ντμίτρο Γιάντσουκ κατάφεραν να […]
Τρομερό βήμα τίτλου για τη Χαρτς του Κυζιρίδη, 2-1 με ανατροπή τη Ρέιντζερς
Μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Premiership έκανε η Χαρτς, η οποία επικράτησε με 2-1 της Ρέιντζερς, σε μια αναμέτρηση με έντονο ρυθμό και ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Η εξέλιξη του αγώνα Η Ρέιντζερς μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 23ο λεπτό με τον Στέρλινγκ, εκμεταλλευόμενη μια […]
Αποθέωση του Βαγγέλη Μαρινάκη από τον κόσμο της Νότιγχαμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (vid)
Ξεχωριστές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Λονδίνο μετά τη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Τσέλσι με 3-1 στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ισχυρός άντρας της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους των «Reds». Το κλίμα ενθουσιασμού αποτυπώθηκε έντονα και εκτός […]