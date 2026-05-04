Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν οι παίκτες της Ίντερ μετά την κατάκτηση της Serie A με την νίκη κόντρα στην Πάρμα με 2-0.

Οι δρόμοι του Μιλάνου πλημμύρισαν, ενώ στα αποδυτήρια των «Νερατζούρι» έγινε «γλέντι» για την στέψη της ομάδας ως πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Στο κέντρο, ο Νικολό Μπαρέλα να δίνει τον ρυθμό στο γνωστό τραγούδι πανηγυρισμών «Made in Romania» και οι συμπαίκτες γύρω του χορεύουν ξέφρενα στον ρυθμό.

Ενώ αργότερα, ο Τούρκος μέσος, Χακάν Τσαλχάνογλου, χορεύει Moonwalk καθώς από πίσω παίζει το τραγούδι «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον.