Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, το Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης «Στέλιος Κυριακίδης» θα αποτελέσει το επίκεντρο του διεθνούς γυναικείου αθλητισμού, φιλοξενώντας το 27ο Filothei Women Gala. Ο ιστορικός πλέον θεσμός, που διεξάγεται ανελλιπώς από το 2000, επιστρέφει με ανανεωμένο αγωνιστικό προφίλ.

Φέτος, η διοργάνωση εστιάζει επίσημα στα τέσσερα άλματα (ύψος, επί κοντώ, μήκος, τριπλούν), μετατρέποντας τον αγώνα σε ένα κορυφαίο γκαλά αλμάτων. Ο αγώνας ανήκει στην κατηγορία World Athletics Continental Tour (Bronze) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, συνεχίζοντας την παράδοση που θέλει κορυφαίες Ελληνίδες και ξένες πρωταθλήτριες να προσφέρουν θέαμα παγκόσμιας κλάσης.

Το Γκαλά διοργανώνεται από τον Α.Ο. Φιλοθέης με συνδιοργανωτή τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού. Τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), με την υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ. Πολύτιμοι συνεργάτες της διοργάνωσης είναι η ΕΣΟΑ και το Make Place for One More Woman.

