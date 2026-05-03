Τα ξημερώματα του Σαββάτου (02/05), η Ίντερ Τορόντο επικράτησε με 4-1 της Ατλέτικο Οττάβα εντός έδρας, για την Premier League του Καναδά. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Τόμας Σούμπλακ, καθώς ο Τσέχος πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της γηπεδούχου ομάδας.

Ωστόσο, παρά την εξαιρετική του εμφάνιση, ο επιθετικός απασχόλησε για έναν διαφορετικό λόγο. Συγκεκριμένα, μετά το πρώτο του τέρμα προχώρησε σε έναν πρωτότυπο και ιδιαίτερο πανηγυρισμό. Τι έκανε; Κατευθύνθηκε προς την κάμερα, έβγαλε την… επαγγελματική του κάρτα, στην οποία αναγραφόταν ο προσωπικός του αριθμός, και έκανε νόημα να τον καλέσουν.

Ο Τόμας Σούμπλακ, ο οποίος εργάζεται παράλληλα και ως μεσίτης, θέλησε να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητα της στιγμής για επαγγελματικό σκοπό. Άλλωστε, το τερπνόν μετά του ωφελίμου.