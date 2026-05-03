Τα ξημερώματα του Σαββάτου (02/05), η Ίντερ Τορόντο επικράτησε με 4-1 της Ατλέτικο Οττάβα εντός έδρας, για την Premier League του Καναδά. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Τόμας Σούμπλακ, καθώς ο Τσέχος πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της γηπεδούχου ομάδας.
Ωστόσο, παρά την εξαιρετική του εμφάνιση, ο επιθετικός απασχόλησε για έναν διαφορετικό λόγο. Συγκεκριμένα, μετά το πρώτο του τέρμα προχώρησε σε έναν πρωτότυπο και ιδιαίτερο πανηγυρισμό. Τι έκανε; Κατευθύνθηκε προς την κάμερα, έβγαλε την… επαγγελματική του κάρτα, στην οποία αναγραφόταν ο προσωπικός του αριθμός, και έκανε νόημα να τον καλέσουν.
Ο Τόμας Σούμπλακ, ο οποίος εργάζεται παράλληλα και ως μεσίτης, θέλησε να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητα της στιγμής για επαγγελματικό σκοπό. Άλλωστε, το τερπνόν μετά του ωφελίμου.
Inter Toronto futbolcusu Tomasz Skublak, Atletico Ottowa’ya attığı golün ardından kendisinin emlakçı kartvizitini kameralara gösterdi ve beni arayın işareti yaptı. pic.twitter.com/n4jbavL2kM
— KAFA Sports (@sportskafa) May 2, 2026