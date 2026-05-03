Ανησυχία προκλήθηκε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο θρυλικός πρώην προπονητής της ομάδας, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα του Σαββάτου, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στο Old Trafford.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μεταφορά του 84χρονου τεχνικού έγινε για προληπτικούς λόγους, με τους ανθρώπους του συλλόγου να εμφανίζονται αισιόδοξοι πως σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Φέργκιουσον, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Γιουνάιτεντ, βρισκόταν στο γήπεδο ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης της ομάδας του με τη Λίβερπουλ για την Premier League.

Όπως έγινε γνωστό, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο περισσότερο από μία ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.