Τον τίτλο στο Madrid Open κατέκτησε ο Γιανίκ Σίνερ, επικρατώντας του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2-0 σετ, σε έναν τελικό που επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο παγκόσμιο τένις.
Με αυτή τη νίκη, ο Ιταλός Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος τενίστας που κατακτά πέντε διαδοχικά τουρνουά Masters 1000, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί επιτυχιών σε κορυφαίες διοργανώσεις μέσα στη σεζόν.
Ο 24χρονος έχει ήδη σηκώσει τίτλους σε Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Indian Wells και Παρίσι, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο συγκεκριμένο επίπεδο.
Παράλληλα, μετράει ένα εντυπωσιακό σερί νικών στα Masters 1000, ενώ παραμένει σε τροχιά διεκδίκησης ακόμη περισσότερων ιστορικών ρεκόρ.
— Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2026
Η εξέλιξη του αγώνα
Ο Σίνερ ξεκίνησε τον τελικό του Madrid Open εντυπωσιακά, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο και «τρέχοντας» ένα σερί 5-0 στα games του πρώτου σετ. Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αντέδρασε προσωρινά μειώνοντας, όμως ο Ιταλός διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και έκλεισε το σετ με 6-1.
Στο δεύτερο σετ, ο Γερμανός μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε 1-0, ωστόσο ο Σίνερ απάντησε άμεσα, ανακτώντας το προβάδισμα και φτάνοντας στο 3-1. Ο Ζβέρεφ προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ (3-2), αλλά ο Νο.1 του κόσμου ανέβασε ξανά ρυθμό, διατηρώντας τη διαφορά και φτάνοντας στο 5-2.
Με σταθερό σερβίς, ο Σίνερ έκλεισε το παιχνίδι κατακτώντας τον τίτλο με 2-0 σετ (6-1, 6-2) και ολοκληρώνοντας μια κυριαρχική εμφάνιση στη Μαδρίτη.
— Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2026