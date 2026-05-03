Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη (ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο) αυξήθηκαν κατά 4,1% αγγίζοντας τα 3,5 εκατομμύρια μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 11% τον Μάρτιο του 2026. Παρόλο που η Βρετανία ήταν η μεγαλύτερη αγορά καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Μάρτιο του 2026, η Γερμανία παρέμεινε μακράν η σημαντικότερη αγορά επιβατικών οχημάτων στην Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία κέρδισαν σημαντικό μερίδιο αγοράς. Η Volkswagen παρέμεινε η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία και η κορυφαία μάρκα στην Ευρώπη . Το Renault Clio ήταν το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ το Tesla Model Y ήταν το αγαπημένο μοντέλο αυτοκινήτου της Ευρώπης τον Μάρτιο του 2026.