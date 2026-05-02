Μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση έκανε η Βανέσα Μπράιαντ, τιμώντας τη μνήμη της κόρης της, Τζιάνα, που θα γινόταν 20 ετών την 1η Μαΐου.

Η σύζυγος του Κόμπι Μπράιαντ δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία όπου φιλά την κόρη της, συνοδεύοντάς την με λόγια γεμάτα αγάπη.

«Χρόνια πολλά στο γλυκό μου αγγελούδι, Τζιάνα. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν πόσο σε αγαπώ και πόσο μου λείπεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με πολλές προσωπικότητες του αθλητισμού και της showbiz να αφήνουν μηνύματα στήριξης και καρδιές, ανάμεσά τους ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και η Σαμπρίνα Ιονέσκου.

Η Τζιάνα Μπράιαντ έφυγε τραγικά από τη ζωή το 2020, σε ηλικία μόλις 13 ετών, σε δυστύχημα με ελικόπτερο μαζί με τον πατέρα της, Κόμπι Μπράιαντ και άλλους επιβαίνοντες, που ήταν καθ’οδόν στην Ακαδημία Mamba Sports του Κόμπι Μπράιαντ, όπου θα προπονούσε την ομάδα της κόρης του.