Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση που αφορά τον θάνατο του θρυλικού Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς οι καταθέσεις συγγενικών του προσώπων συνεχίζονται.

Μετά την πρόσφατη κατάθεση της κόρης του, στο βήμα του δικαστηρίου βρέθηκε και η πρώην σύζυγός του, η οποία εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες, προκαλώντας αναστάτωση.

Η δίκη εξετάζει πιθανές ευθύνες γύρω από την ιατρική φροντίδα που είχε ο Μαραντόνα τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά επτά κατηγορούμενοι, όλοι επαγγελματίες υγείας, μεταξύ αυτών γιατροί και νοσηλευτές.

Αναλυτικά όσα είπε η πρώην σύζυγός του

«Είναι δολοφόνος! Ο Ντιέγκο τον αγαπούσε και του έδωσε ακόμη και μια μοτοσικλέτα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό.

Αυτός, ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε, και η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάκοφ μας έπεισαν να πάρουμε τον Ντιέγκο σπίτι και να μας παρέχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Προσπαθώ να σέβομαι, αλλά σκότωσε τον πατέρα του γιου μου. Δεν υπήρχαν οικιακές συσκευές στο σπίτι, δεν μπορούσε ούτε να κάνει μπάνιο!

Στο δωμάτιο του Ντιέγκο υπήρχε μόνο ένα κομοδίνο, ήταν εξαιρετικά βρώμικο και είχε μια αηδιαστική, αφόρητη μυρωδιά», είπε η Βερόνικα Οχέδα.