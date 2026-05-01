Απρόοπτο προέκυψε για τη Ρόμα ενόψει της αναμέτρησης με τη Φιορεντίνα στη Serie A, καθώς ο Κώστας Τσιμίκας ταλαιπωρείται από τραυματισμό και η συμμετοχή του θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ, που αγωνίζεται στην ιταλική ομάδα ως δανεικός από τη Λίβερπουλ, υπέστη ελαφρά θλάση κατά τη διάρκεια προπόνησης, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν η «Il Corriere della Sera» και η «Il Messaggero», το πρόβλημα προέκυψε στη χθεσινή προπόνηση, γεγονός που τον θέτει ουσιαστικά εκτός πλάνων για τοΤο μέθεος ματς της 4ης Μαΐου στην «αιώνια πόλη».

Παράλληλα, η κατάστασή του θα επανεκτιμάται, με τον 30χρονο αμυντικό να θεωρείται αμφίβολος και για τα επόμενα παιχνίδια της Ρόμα, ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του.