Ο Φρανκ Ίλετ, ο γνωστός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει γίνει viral για το ιδιαίτερο challenge του να μην κουρευτεί μέχρι η ομάδα του να πετύχει πέντε συνεχόμενες νίκες, βρέθηκε αυτή τη φορά στην Ισπανία για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση Βαλένθια – Παναθηναϊκός στη “Roig Arena”, στο Game 2 των playoffs της EuroLeague.

Η παρουσία του στον αγώνα συνδέθηκε με ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης, όμως η βραδιά δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ίλετ τραυματίστηκε, καθώς υπέστη διάστρεμμα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις και φροντίδα.

Ο ίδιος σχολίασε την περιπέτειά του μέσα από τα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «δεν ήταν η βραδιά που περίμενα να έχω», δείχνοντας με χιούμορ την απογοήτευσή του για την απρόσμενη εξέλιξη της εμπειρίας του στο γήπεδο.