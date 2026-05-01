ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Αντιλαμβανόμαστε την πικρία των ανθρώπων της Βαλένθια»
Στα γεγονότα τα οποία συνέβησαν τόσο κατά τη διάρκεια του Game 2 με τη Βαλένθια στη Euroleague όσο και μετά τη λήξη του παιχνιδιού στάθηκε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση, καυτηριάζοντας τα περιστατικά που διαδραματίστηκαν στη Roig Arena. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός «Αντιλαμβανόμαστε την πικρία των ανθρώπων της Valencia Basket για […]
Η Μπιλμπάο τίμησε τον ΠΑΟΚ και τη μνήμη των επτά οπαδών με συγκινητικό μήνυμα
Μετά την ολοκλήρωση των τελικών και την ανάδειξη του τροπαιούχου, η Μπιλμπάο προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, στέλνοντας μήνυμα σεβασμού προς τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του. Ο ισπανικός σύλλογος ευχαρίστησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία που έτυχε στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα έκανε ξεχωριστή αναφορά στους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν […]
Απίστευτο περιστατικό σε αγώνα μπάσκετ στην Ισπανία: Κομμάτι από την οροφή έπεσε στο κεφάλι παίκτη
Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπάσκετ στην Ισπανία, εκεί που οι παίκτες περίμεναν να εκτελέσει ο αντίπαλος βολές, ξαφνικά έπεσε ένα κομμάτι από την οροφή. Έτσι, χτύπησε έναν αθλητή από την κόκκινη ομάδα στο κεφάλι και το παιχνίδι σταμάτησε. Κανείς δεν κατάλαβε τι έγινε. View this post on Instagram A post shared by SKWEEK (@skweektv) […]
Ο viral φίλαθλος της Γιουνάιτεντ στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός και η άτυχη βραδιά που κατέληξε στο νοσοκομείο
Ο Φρανκ Ίλετ, ο γνωστός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει γίνει viral για το ιδιαίτερο challenge του να μην κουρευτεί μέχρι η ομάδα του να πετύχει πέντε συνεχόμενες νίκες, βρέθηκε αυτή τη φορά στην Ισπανία για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση Βαλένθια – Παναθηναϊκός στη “Roig Arena”, στο Game 2 των playoffs της […]
Λάουρα Κοβέσι: Από τα παρκέ στα δικαστικά έδρανα
Η ζωή της Λάουρα Κοβέσι θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει ντοκιμαντέρ. Μία γυναίκα με ποικίλες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες, πριν καταλήξει να διαμορφώσει τη σημερινή της προσωπικότητα. Αυτή τη στιγμή λογίζεται ως μία από τις πιο σπουδαίες Ευρωπαίες Eισαγγελείς κατά της διαφθοράς. Για να φτάσει εκεί, όμως πέρασε και από το κομμάτι του αθλητισμού, ο […]