Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η Όξφορντ Γιουνάιτεντ, απονέμοντας φόρο τιμής στην πρόσφατα εκλιπούσα παίκτρια του συλλόγου, Αμέλια Άπλιν. Η 15χρονη αθλήτρια “έφυγε” από τη ζωή χρόνια στα μέσα της σεζόν, βυθίζοντας σε θλίψη την ποδοσφαιρική κοινότητα της Αγγλίας και όχι μόνο. Η βρετανική ομάδα, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της, της απένειμε το βραβείο της καλύτερης νεαρής παίκτριας της χρονιάς.

Παράλληλα, ως ένδειξη της προσφοράς της στην ομάδα, οι “κιτρινομπλέ” συμπεριέλαβαν το όνομά της στον τίτλο του εν λόγω επάθλου: «Βραβείο Νεαρής Παίκτριας της Χρονιάς: Αμέλια Άπλιν».

Η κίνηση αυτή της Όξφορντ Γιουνάιτεντ σίγουρα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της οικογένειας της αδικοχαμένης τερματοφύλακα, αλλά προσδιδεί υπερηφάνεια σε όλους τους αγαπημένους της.