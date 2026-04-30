Λίγο μετά τη δημοσίευση της έρευνας του Reuters, που αποκάλυψε στοιχεία για την πραγματική ταυτότητα του Banksy, ο διάσημος αλλά πάντα μυστηριώδης – καλλιτέχνης της street art επανεμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου. Το έργο, που έκανε την εμφάνισή του την Τετάρτη, στέλνει ισχυρά και αιχμηρά μηνύματα προς τη βρετανική κοινωνία.

Το άγαλμα απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι, ο οποίος κρατά σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του και βηματίζει με το ένα πόδι στον αέρα, ενώ το άλλο αιωρείται στο κενό. Μέσα από αυτή την παρέμβαση, ο Banksy επιχειρεί να στηλιτεύσει την ιμπεριαλιστική ιστορία της Βρετανίας, τονίζοντας όπως σημειώνει ο ίδιος ότι η σύνδεσή της με εθνικιστικές αξίες εγκυμονεί κινδύνους και οδηγεί σε απώλεια κοινωνικής στήριξης.

A new statue bearing the signature of British street artist Banksy has appeared in central London. The statue, depicting a man with his face covered, holding a flag as he walks off a plinth, attracted crowds of onlookers pic.twitter.com/Doh1y9qcRD — Reuters (@Reuters) April 30, 2026

Ο κοστουμαρισμένος άνδρας, που στέκεται υπερήφανος πάνω στο βάθρο, συμβολίζει έναν εκπρόσωπο της εξουσίας ο οποίος επιδεικνύει αλαζονεία για τις επεκτατικές του πολιτικές. Ο Banksy παρουσιάζει τον «ιμπεριαλιστή» ως ήρωα χωρίς βάση, έναν άνθρωπο που στηρίζεται σε ψευδαισθήσεις και ιστορικά στερεότυπα, αντί σε πραγματικές αξίες και δικαιοσύνη.

Η τοποθεσία και το μήνυμα

Το έργο δεσπόζει στην οδό Waterloo Place, στην περιοχή St James’s, στο κεντρικό Λονδίνο μια συνοικία με έντονη ιμπεριαλιστική σημειολογία, όπου βρίσκονται μνημεία όπως το άγαλμα του Εδουάρδου Ζ΄ και το Μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου. Στο βάθρο του νέου έργου υπάρχει η χαρακτηριστική υπογραφή του Banksy, ενώ ο ίδιος επιβεβαίωσε την πατρότητά του μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία. Ο καλλιτέχνης φαίνεται να προειδοποιεί για την αναζωπύρωση του εθνικισμού, τόσο στη Βρετανία όσο και διεθνώς, υπογραμμίζοντας ότι το «τέρας» αυτό επιστρέφει απειλητικά στη δημόσια σφαίρα.

Με αυτή τη νέα παρέμβαση, ο Banksy ίσως θέλει να υπενθυμίσει ότι η αποκάλυψη του ονόματός του δεν έχει ουσία μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Όπως φαίνεται να υποδηλώνει, η τέχνη του παραμένει το μέσο με το οποίο προειδοποιεί για τις επικίνδυνες τροπές της επόχης