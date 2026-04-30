Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για τη διάθεση των εισιτηρίων του φιλικού αγώνα ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την Εθνική Σουηδίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη.

Η «γαλανόλευκη» συνεχίζει την προετοιμασία της για τις επόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις, με το συγκεκριμένο ματς να αποτελεί ένα από τα δυνατά τεστ του Ιουνίου, μαζί με εκείνο απέναντι στην Ιταλία εντός έδρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία κάλεσε τους Έλληνες φιλάθλους που θα βρίσκονται στη Σουηδία να δώσουν το «παρών» στο γήπεδο και να στηρίξουν από κοντά την ομάδα. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν περίπου από τα 25 ευρώ, ενώ για τις καλύτερες θέσεις φτάνουν κοντά στα 55 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Ανακοινώνεται η έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον εκτός έδρας φιλικό αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την Σουηδία, που θα διεξαχθεί στις 04/06/2026 στις 19:00 τοπική ώρα στην Strawberry Arena, στην Solna της Στοκχόλμης.

ΣΟΥΗΔΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Τα εισιτήρια διατίθενται από το κανάλι πώλησης AXS platform – 1st class & away sector μέχρις εξαντλήσεώς τους (καταληκτική ημερομηνία 28/05/2026).

Διευκρινίσεις/οδηγίες:

Μόλις αγοράσετε τα εισιτήριά σας, θα παραδοθούν στην εφαρμογή Stockholm Live. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε την εφαρμογή για να ανακτήσετε και να διαχειριστείτε τα πλήρως ψηφιακά σας εισιτήρια. Συνεπώς θα πρέπει να:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Stockholm Live.

2. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας AXS για να δείτε τα εισιτήριά σας. Χρησιμοποιήστε την ίδια διεύθυνση email και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά την αγορά του εισιτηρίου σας.

3. Μεταβείτε στα «Εισιτήρια», επιλέξετε την εκδήλωση (αγώνα) και κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή εισιτηρίου».

Στην τιμή εισιτηρίου συμπεριλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πίνακας τιμών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ

1st class 599 SEK ((περίπου 55 ευρώ)

Away sector 279 SEK (περίπου 25 ευρώ)».