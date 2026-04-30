Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα την Μονακό με 94-64 για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των Play-Offs που θα κρίνει το ένα από τα τέσσερα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας.

Κορυφαίοι των ερυθρόλευκων ο MVP Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος πέτυχε 21 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, ενώ ο πληθωρικός Φουρνιέ είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για τους Μονεγάσκους, ο Χέις είχε 11 και ο Ντιαλό 10 πόντους.

Πλέον ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 2-0 στην σειρά και θέλει μόλις μία νίκη για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας.

Στις εξέδρες του ΣΕΦ για να δουν τον αγώνα ήταν ένα all-star cast, με τα ονόματα που ξεχωρίζουν να είναι αυτά των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς οι οποίοι έκατσαν δίπλα δίπλα.

Από την πλευρά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού οι Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ντάνιελ Ποντένσε βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου, ενώ από τον καλλιτεχνικό χώρο, οι Νίκος Οικονομόπουλος και Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Επίσης, ο Κάιλ Κούζμα, συμπάικτης του Γιάννη στους Μπακς, βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα.

Ο αγώνας

Πρώτο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και με απόλυτη συγκέντρωση στα πρώτα λεπτά, βρίσκοντας ρυθμό κυρίως από την περιφέρεια. Ο Ουόκαπ με δύο εύστοχα τρίποντα έδωσε νωρίς προβάδισμα (9-6 στο 4’), όμως οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν γρήγορα τον Μιλουτίνοφ λόγω φάουλ, ενώ η Μονακό είδε τον Τάις να αποχωρεί προσωρινά τραυματίας. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να σκοράρουν από μακριά, με τον Βεζένκοφ να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός, κρατώντας το προβάδισμα (18-14 στο 6’), την ώρα που ο Ντιαλό προσπαθούσε να κρατήσει κοντά τους φιλοξενούμενους. Ο Τζέιμς έβαλε μπροστά τη Μονακό (20-19 στο 8’), όμως ο Ολυμπιακός έκλεισε καλύτερα την περίοδο και με επιμέρους 9-3 πήγε στο 28-23, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Βεζένκοφ.

Δεύτερο δεκάλεπτο

Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ακόμη περισσότερο στροφές. Ο Φουρνιέ πήρε πρωτοβουλίες, ενώ Χολ και Πίτερς εκμεταλλεύτηκαν τις δεύτερες ευκαιρίες, ανεβάζοντας τη διαφορά (36-25 στο 14’). Η άμυνα του Ολυμπιακού «έσφιξε» εντυπωσιακά, περιορίζοντας τη Μονακό σε ελάχιστους πόντους, με τη διαφορά να εκτοξεύεται στο +18 (47-29 στο 17’). Με συνεχόμενα τρίποντα από Ουόκαπ και Φουρνιέ, αλλά και την ένταση να κορυφώνεται με την αποβολή του Τζέιμς, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με εμφατικό 59-31 και τους «ερυθρόλευκους» να κυριαρχούν πλήρως.

Donta Hall finishes 😤😤 What a run for @Olympiacos_BC pic.twitter.com/rSTAjCH4ZZ — EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026

Τρίτο δεκάλεπτο

Η επανάληψη ξεκίνησε με πιο χαλαρό ρυθμό για τον Ολυμπιακό, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι Στραζέλ και Οκόμπο μειώνοντας τη διαφορά (62-39 στο 24’). Παρ’ όλα αυτά, ο Βεζένκοφ συνέχισε να «πυροβολεί» από μακριά, φτάνοντας τα πέντε τρίποντα, ενώ και ο Παπανικολάου συνέβαλε στο σκοράρισμα, κρατώντας το προβάδισμα σε ασφαλή επίπεδα (70-47 στο 27’). Η Μονακό προσπάθησε να ρίξει τη διαφορά και το κατάφερε εν μέρει, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 72-54.

Τέταρτο δεκάλεπτο

Στο τελευταίο μέρος, το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί. Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο, βασιζόμενος κυρίως στην άμυνά του, ενώ οι αλλαγές από τον πάγκο κράτησαν την ένταση ψηλά. Η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα (77-57 στο 35’), με τη Μονακό να μην μπορεί να επιστρέψει στο ματς. Στα τελευταία λεπτά, οι Πειραιώτες απλώς διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους, φτάνοντας άνετα στη νίκη με 94-64 και κάνοντας το 2-0 στη σειρά.