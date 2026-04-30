Ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, αποφάσισε να επιβραβεύσει συνολικά το ποδοσφαιρικό τμήμα για την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό πριμ συνολικού ύψους 500.000 ευρώ.

Ο ισχυρός άνδρας της κρητικής ομάδας πλέει σε πελάγη ευτυχίας καθώς ο ΟΦΗ κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας του μετά από 39 χρόνια, γράφοντας μια χρυσή σελίδα για τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Ως ένδειξη αναγνώρισης της προσπάθειας, ο Μπούσης προχώρησε στη μεγαλύτερη επιβράβευση που έχει δοθεί ποτέ στον σύλλογο, μοιράζοντας το συγκεκριμένο ποσό σε παίκτες και μέλη της ομάδας.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα μιας ιστορικής σεζόν, στην οποία ο ΟΦΗ εξασφάλισε παράλληλα και ευρωπαϊκή παρουσία μέσω της συμμετοχής σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα έσοδά του ενόψει της νέας χρονιάς.