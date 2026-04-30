Και το ταξίδι στο όνειρο για την Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζεται!

Η Άστον Βίλα «υποκλίθηκε» στη δυναμική του «Σίτι Γκράουντ» με το Γουντ στο 71′ να ευστοχεί από τα 11 βήματα και με το 1-0 να βάζει την Νότιγχαμ σε θέση οδηγού για τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ στην Κωνσταντινούπολη!

Μια Νότιγχαμ από «ατσάλι» ξανά, με δύναμη την άμυνά της κατάφερε να αφοπλίσει την Άστον Βίλα που βρίσκεται στα ψηλά πατώματα της Πρέμιερ Λιγκ παίρνοντας εισιτήριο για το επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ, και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ευκαιρία που της δόθηκε για να πάει στο Μπέρμιγχαμ σε μια εβδομάδα με το προβάδισμα του ενός γκολ για την δεύτερη «μάχη» των ημιτελικών.

Ένα ματς κλειστό, όπως αναμενόταν ο αγγλικός «εμφύλιος» με τον Μαρτίνες να κάνει μια από τις αποκρούσεις της καριέρας του, και σίγουρα από τις καλύτερες της φετινής σεζόν όταν στο 33′ είπε όχι σε σου του Ζεσούς απο κοντά με τρομερά ρεφλέξ. Δεν μπόρεσε όμως να νικήσει τον Γουντ, στο πέναλτι που σωστά υποδείχτηκε με την βοήθεια του VAR, με την Άστον Βίλα να φεύγει ηττημένη από το Νότιγχαμ που γιορτάζει άλλη μια μεγάλη νίκη και ξέρει πως χρειάζεται ένα ακόμη… ημίχρονο για το όνειρο της συμμετοχής στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ, η κατάκτηση του οποίου οδηγεί στα… αστέρια του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το πολύ καλό στήσιμο της Νότιγχαμ ανάγκασε την Άστον Βίλα να μην μπορεί να κάνει το παιχνίδι της και συνάμα να βρεθεί και πίσω στο σκορ στη φάση που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση, το πέναλτι δηλαδή στο 71΄.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Είναι αλήθεια πως η ισορροπία του αγώνα ήταν σταθερή από την αρχή και στην μεγαλύτερή του διάρκεια. Το πέναλτι προφανώς και άλλαξε το ματς, θα μπορούσε να αλλάξει νωρίτερα αν ο Μαρτίνες δεν έκανε την απίθανη επέμβαση στο 33΄στο πλασέ από κοντά του Ζεσούς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Πινέιρο ήταν κοντά στις φάσεις, απέφυγε το μεγάλο λάθος ενώ πήρε την άποψη του VAR σωστά στην δύσκολη φάση του πέναλτι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Πολύ καλή δουλειά από το VAR καθώς η υπόδειξη στην φάση του αγώνα ήταν σωστή.

ΣΚΟΡΕΡ: 71΄Γουντ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Νότιγχαμ: Ορτέγκα, Έινα (75΄Άμποτ), Μιλένκοβιτς, Μοράτο, Γουίλιαμς, Χάτσινσον, Ντομίνγκες, Άντερσον, Γκιμπς-Γουάιτ, Ζέσους (90΄Γέιτς), Γουντ

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες, Ντιν (78΄Ντάγκλας Λουίς), Ονάνα (55΄Μπογκάρντ), Τίλεμανς, Μαγκίν (78΄Σάντσο), Ρότζερς, Μπουεντία (79΄Μάαντσεν) Γουότκινς