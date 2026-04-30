Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Μονακό για το Game 2 των playoffs της Ευρωλίγκας το βράδυ της Πέμπτης (21:00, Novasports 4), με στόχο το 2-0 στη σειρά και ακόμη μία δυνατή εμφάνιση μπροστά στο κοινό του.

Στο γήπεδο αναμένεται να βρεθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση από κοντά. Μάλιστα, ο Έλληνας σούπερ σταρ φέρεται να μην είναι μόνος του, καθώς θα έχει στο πλευρό του τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του στο ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς και απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που δίνει το «παρών» σε ελληνικό γήπεδο φέτος.

Πριν λίγες ημέρες είχε παρακολουθήσει αγώνα στο Αλεξάνδρειο, μαζί με την οικογένειά του, στηρίζοντας τον Άρη και τον αδερφό του Κώστα, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους.

Αντίστοιχη ατμόσφαιρα αναμένεται και απόψε στο ΣΕΦ.