Ένταση ξέσπασε στο τέλος του αγώνα Ατλέτικο – Άρσεναλ, με τους Σιμεόνε και Γουάιτ να έρχονται σε διαπληκτισμό λόγω του περιστατικού που σημειώθηκε με τον Άγγλο αμυντικό. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ενώ αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, ο Γουάιτ πάτησε το έμβλημα της Ατλέτικο που βρισκόταν στο γρασίδι, προκαλώντας την αντίδραση του Τζουλιάνο Σιμεόνε.

Ο «Τσόλο», με μια έντονη κίνηση, προσπάθησε να τονίσει στον Γουάιτ την έλλειψη σεβασμού που επιδεικνύει προς την ομάδα και το γήπεδο της Ατλέτικο.

Η Άρσεναλ έχει τη ρεβάνς στο «Έμιρεϊτς» και παρά την ήττα, εκφράζει παράπονα για μια αμφισβητούμενη φάση πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα.

BEN WHITE STEPS ON ATLETI CREST AND SIMEONE REACTS 🚨🚨 On his way to the tunnel, the Arsenal defender accidentally stepped on the club’s badge, and Simeone immediately called him out 🗣️ Was it disrespectful or just a mistake? 🤔#BenWhite #AtleticoMadrid #Arsenal #UCL pic.twitter.com/9lzBQpGIkZ — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 29, 2026

Η απορία που γεννάται είναι αν ο αμυντικός της Άρσεναλ το έκανε επίτηδες ή καταλάθως.