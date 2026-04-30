Σε ένα γεμάτο, από πάθος, ένταση και φάσεις παιχνίδι, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στον πρώτο ημιτελικό του Champions League.

Από δύο πέναλτι διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα στο «Μετροπολιτάνο» και οι δύο ομάδες θα παίξουν τα… ρέστα τους στο Λονδίνο για τη θέση που οδηγεί στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και μόλις στο 4ο λεπτό έχασαν την πρώτη καλή ευκαιρία, αλλά από καλή θέση, ο Μαρτινέλι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

Δέκα λεπτά αργότερα ήταν σειρά των γηπεδούχων να απειλήσουν με το καταπληκτικό σουτ του Άλβαρες, όμως εκεί ήταν ο Ράγιο που χρειάστηκε να κάνει καταπληκτική επέμβαση και να σώσει την εστία του και να διατηρήσει το 0-0.

Στο 30΄ ο Μαντουέκε που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο από την αρχή του αγώνα, δοκίμασε ένα πολύ όμορφο σουτ με το αριστερό του πόδι, στέλνοντας την μπάλα πολύ κοντά έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Όμπλακ.

Το παιχνίδι είχε ρυθμό, η μπάλα βρισκόταν σε σύντομο χρονικά διάστημα από την μία περιοχή στην άλλη, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που κατάφεραν να προηγηθούν στο 42΄, όταν ο Χάντσκο ανέτρεψε εντός της περιοχής τον Γιόκερες.

Χωρίς δεύτερη σκέψη ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και ο Σουηδός που ανέλαβε να εκτελέσει, έκανε το 0-1.

Οι Μαδρινέλοι έπρεπε να αντιδράσουν στην επανάληψη και το έκαναν στο 49΄ αλλά από την απ΄ ευθείας εκτέλεση φάουλ του Άλβαρες η μπάλα πέρασε πολύ κοντά από την εστία του Ράγια.

Στο 53΄ νέα… τριπλή χαμένη ευκαιρία της Ατλέτικο με τους Άλβαρες και Γκριεζμάν, αλλά στο 54΄ η τάξη… αποκαταστάθηκε.

Από το σουτ του Γιορέντε, η μπάλα βρήκε το χέρι του Ουάιτ και με τη βοήθεια του VAR, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα.

Από την απίστευτη εκτέλεση του Άλβαρες (βολίδα) η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.

Η ψυχολογία πλέον είναι με το μέρος της ομάδας του Σιμεόνε που έφτασε πολύ κοντά σε ένα ακόμη γκολ στο 63΄ αλλά από το σουτ του Γκριεζμάν, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι του Ράγια και απομακρύνθηκε.

Ο τερματοφύλακας των Λονδρέζων χρειάστηκε να κάνει μια ακόμη καταπληκτική απόκρουση στο 74΄ προκειμένου να σταματήσει τον Λούκμαν.

Στο 77΄ η Ατλέτικο χάνει τον τραυματία Άλβαρες και στο 78΄ στη μοναδική επίσκεψη τους στα αντίπαλα καρέ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι το οποίο ωστόσο πήρε πίσω ο διαιτητής κατόπιν εξέτασης του VAR.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Ρουτζέρι, Γιορέντε, Χάντσκο, Πιούμπιλ, Μολίνα (88΄ Καρντόσο), Κόκε, Τζουλιάνο (46΄ Λε Νορμάντ), Γκριεζμάν, Άλβαρες (77΄ Μπαένα), Λουκμαν

Άρσεναλ: Ράγια, Ουάιτ (86΄ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντι, Όντεγκαρντ (58΄ Έζε), Μαντουέκε (68΄ Ζεσούς), Μαρτινέλι (68΄ Τροσάρντ), Γιόκερες (68΄ Σάκα)