Σκληρή ποινή επέβαλε η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία στον Ίσι Παλαθόν της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο οποίος τιμωρήθηκε με επτά αγωνιστικές και θα απουσιάζει από τα τελευταία παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα της La Liga.

Ο αρχηγός της ομάδας αποβλήθηκε στο 90+12’ του αγώνα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, που έληξε ισόπαλος 3-3, και η απόφαση για την τιμωρία του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αυστηρή, καθώς προέκυψε από συνδυασμό παραπτωμάτων.

Συγκεκριμένα, η ποινή του προκύπτει αθροιστικά: τέσσερις αγωνιστικές για προσβλητική συμπεριφορά προς τον διαιτητή, δύο για έντονες διαμαρτυρίες και μία επιπλέον λόγω καρτών.

Παρά τον αποκλεισμό του από το πρωτάθλημα, ο 31χρονος μεσοεπιθετικός θα είναι διαθέσιμος για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας του στα ημιτελικά του Conference League.

Ο Παλαθόν αποτελεί βασικό στέλεχος της Ράγιο, με 47 συμμετοχές, 7 γκολ και 6 ασίστ τη φετινή σεζόν, έχοντας σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας.