Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η πρώτη αναμέτρηση των Play Offs της Euroleague ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μόλις στο 3ο λεπτό ο Έντι Ταβάρες αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Μαδριλένων.

Ο θηριώδης σέντερ τραυματίστηκε σε διεκδίκηση ριμπάουντ, όταν έπεσε στο παρκέ και αμέσως έπιασε το γόνατό του, δείχνοντας να πονά έντονα.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ταβάρες οδηγήθηκε στα αποδυτήρια για περαιτέρω εξετάσεις, με την κατάσταση να προκαλεί «συναγερμό» στη Ρεάλ και στο τεχνικό επιτελείο του προπονητή Σέρτζιο Σκαριόλο.

