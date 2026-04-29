Η FIFA ενέκρινε την επιστροφή των γυναικών του Αφγανιστάν στο διεθνές ποδόσφαιρο, όπως δήλωσε η πρώην αρχηγός τους, Χαλίδα Πόπαλ.

Οι Αφγανές ποδοσφαιρίστριες δεν έχουν αγωνιστεί επίσημα από το 2018, ενώ μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν το 2021 απαγορεύτηκε ο γυναικείος αθλητισμός, με αποτέλεσμα πολλές παίκτριες να φύγουν στο εξωτερικό.

Η FIFA άλλαξε κανονισμό και πλέον μπορεί να αναγνωρίζει ομάδες σε «εξαιρετικές περιπτώσεις», ώστε οι αθλήτριες να μην αποκλείονται από το άθλημα.

Η ομάδα που αποτελείται κυρίως από Αφγανές που ζουν ως πρόσφυγες σε διάφορες χώρες, θα μπορεί να αγωνίζεται ξανά σε διεθνείς διοργανώσεις με επίσημη αναγνώριση.

Οι πρώτοι αγώνες αναμένονται από τον Ιούνιο, όμως δεν θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ Γυναικών του 2027.

Η Χαλίδα Πόπαλ δήλωσε στο Reuters

«Η ομάδα μας ήταν πάντα γνωστή ως μια ομάδα ακτιβισμού. Όμως τώρα, με τη σωστή στήριξη της FIFA, θα είναι η ευκαιρία να δείξουμε και το αγωνιστικό μας επίπεδο και να αναπτύξουμε νέα ταλέντα από τη διασπορά.

Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, γιατί οι γυναίκες που βρίσκονται μέσα στο Αφγανιστάν θα δυσκολευτούν να συμμετέχουν.

Όμως αν μπορούμε να είμαστε η φωνή τους και να τους στέλνουμε μηνύματα ελπίδας, τότε θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτή την πλατφόρμα».