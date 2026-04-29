Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, επικρατώντας με 114-95 στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς και «σφραγίζοντας» την πρόκριση στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας με σκορ 4-1.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σαν Αντόνιο ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος σημείωσε double-double με 17 πόντους και 14 ριμπάουντ. Καθοριστική ήταν και η συμβολή των Τζάστιν Σαμπανί, Στεφόν Κασλ, ΝτιΆαρον Φοξ και Ντίλαν Χάρπερ, που πρόσφεραν πολύτιμες λύσεις στην επίθεση.

Από την πλευρά των Μπλέιζερς, ο Ντένι Αβντίγια ξεχώρισε με 22 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει τον αποκλεισμό, παρά την προσπάθεια της ομάδας του να επιστρέψει στο παιχνίδι από μεγάλη διαφορά.

Στην επόμενη φάση, οι Σπερς θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς μεταξύ των Ντένβερ Νάγκετς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Στην Ανατολική Περιφέρεια, οι Νιου Γιορκ Νικς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας με 126-97 των Ατλάντα Χοκς και παίρνοντας προβάδισμα 3-2 στη σειρά.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 39 πόντους και 8 ασίστ.

Την ίδια ώρα, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς πέτυχαν σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς με 113-97, μειώνοντας τη σειρά σε 3-2 και παραμένοντας «ζωντανοί» στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Ο Τζοέλ Εμπίντ ηγήθηκε με 33 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Ταϊρίς Μάξι πρόσθεσε 25 πόντους και 10 ριμπάουντ, συμβάλλοντας καθοριστικά στο αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ

Σαν Αντόνιο Σπερς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 114-95

Μπόστον Σέλτικς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 97-113

Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 126-97