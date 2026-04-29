Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο, με την ΚΑΕ να ανεβάζει το κλίμα ενόψει της αποψινής μεγάλης αναμέτρησης.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν προβάδισμα έξι πόντων από τον πρώτο αγώνα με σκορ 79-73 και καλούνται να το υπερασπιστούν, ώστε να φτάσουν στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Έτσι, δημοσίευσαν βίντεο στα social media με τίτλο «Ήρθε η ώρα», θέλοντας να «ζεστάνουν» ακόμη περισσότερο τον κόσμο της ομάδας πριν από τον κρίσιμο τελικό.