Με το καλοκαίρι να μην έχει καν ξεκινήσει ουσιαστικά, ήδη εμφανίζονται τα πρώτα μεταγραφικά σενάρια που εμπλέκουν την ΑΕΚ με γνωστά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «africasoccer.com», η Ένωση φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Φρανκ Κεσιέ, πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα. Ο 29χρονος μέσος διανύει μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Αχλί, καταγράφοντας 38 συμμετοχές, 10 γκολ και 4 ασίστ.

Το καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του και, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, υπάρχει επιθυμία επιστροφής του στην Ευρώπη. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η ΑΕΚ έχει δείξει ενδιαφέρον, αν και το υψηλό του κασέ — που αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως — καθιστά την υπόθεση εξαιρετικά δύσκολη χωρίς σημαντική μείωση αποδοχών.

Ωστόσο, για τον παίκτη υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ λόγω ηλικίας και εμπειρίας θεωρείται ότι δεν θα δυσκολευτεί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, έχοντας στο παρελθόν αγωνιστεί σε Μίλαν και Μπαρτσελόνα.

Από πλευράς ΑΕΚ πάντως, το συγκεκριμένο σενάριο χαρακτηρίζεται ανεπιβεβαίωτο και χωρίς ουσιαστική βάση, με την ομάδα να τονίζει πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία μεταγραφική εξέλιξη, καθώς η προσοχή παραμένει αποκλειστικά στην αγωνιστική συνέχεια του πρωταθλήματος.