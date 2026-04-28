Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες στο Γενικό Προξενείο η παρουσίαση των αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μια βραδιά αφιερωμένη στην ακαδημαϊκή αριστεία και τις νέες γέφυρες γνώσης που χτίζονται μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης νέων προγραμμάτων, υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση του #ΕΚΠΑ στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Η αντιπρύτανης, καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, παρουσίασε αναλυτικά τα προγράμματα, εστιάζοντας στις μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα νέα τμήματα σε φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Το ΕΚΠΑ είναι ένας ζωντανός οργανισμός καινοτομίας που προσφέρει πλέον παγκόσμιας κλάσης εκπαίδευση σε τομείς αιχμής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.