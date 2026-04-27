Στην εκπομπή των ΝΕΩΝ στο Youtube, Football Talk, εμφανίστηκε ως καλεσμένος ο προπονητής του Κυπελλούχου Ελλάδας ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης. Ο προπονητής των Κρητικών μίλησε για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, την στιγμή που γύρισε ο διακόπτης και το παιχνίδι που άλλαξε τον σχηματισμό της ομάδας. Η συνέντευξη Καταρχάς συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη επιτυχία για την κατάκτηση του κυπέλλου, το οποίο είναι κάτι το οποίο το πιστεύατε πολύ καιρό και το λέγατε. «Ναι πραγματικά έτσι είναι, σίγουρα το πιστεύαμε. Σίγουρα το βλέπαμε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ ωραία βραδιά για εμάς. Αν δεν το πιστεύεις, δεν μπορείς να πετύχεις πράγματα.

Δεν έχεις μέσα σου την πεποίθηση ότι μπορείς να φτάσεις στον στόχο, να φτάσεις στην πηγή και να πιεις νερό, όχι να χύσεις το νερό κάτω. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν το πίστεψα μόνο εγώ, το πίστεψαν όλοι στον οργανισμό, οι παίκτες πρώτα από όλους και γι αυτό νομίζω καταφέραμε και αυτή την μεγάλη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ».

Ξεκινώντας το παιχνίδι είδαμε τον ΠΑΟΚ να πιέζει πολύ ψηλά και να κάνει επιθέσεις και να κάνει ευκαιρίες και να πετυχαίνει κι ένα γκολ. Το φοβηθήκατε σε εκείνο το σημείο το παιχνίδι ή ήταν κάτι το οποίο το είχατε στο πίσω μέρος του μυαλού σας;

«Αυτό που με πείραξε και γι αυτό ήμουν νευριασμένος στα πρώτα λεπτά, είναι ότι δεν παίζαμε με τον τρόπο που ξέρουν να παίζουν. Φοβηθήκαμε λίγο το παιχνίδι, λίγο μας στρέσαρε το παιχνίδι και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ δεν μας πείραζε.

Μάλλον δεν ήταν η πίεση αυτή που μας έβαλε πρόβλημα. Μας έβαλε πρόβλημα το δικό μας το παιχνίδι.

Αυτό που λέω πάντα στους παίκτες, είναι να έχουμε κουράγιο να παίξουμε. Τα πόδια μας και το μυαλό μας να είναι πιο ώριμα, να πάρει σωστές αποφάσεις.

Μόλις μπήκε το γκολ, λύθηκαν τα πόδια των παικτών, έφυγε το βάρος ενός τελικού που πρέπει να το κερδίσεις και πρέπει να έχουν όλα αυτά τα συναισθήματα τα έντονα.

Πριν το παιχνίδι έφυγε αυτό το βάρος και πραγματικά για 50 με 60 λεπτά νομίζω ήταν μια ομάδα που έκανε πολύ ωραία πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Έπαιξε και αυτό το δικό της παιχνίδι. Πίεσαν ψηλά, δημιούργησαν ευκαιρίες, βάλαμε γκολ, είχαμε δοκάρι. Ήμασταν μια ομάδα που πραγματικά διεκδικούσαμε το τρόπαιο μέχρι μέχρι τέλους».

Όταν αναλάβατε τον ΟΦΗ δεν φαινόταν ότι η χρονιά μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Τι αλλάξατε και φέρατε την ομάδα σε αυτό το σημείο να παίζει και αυτό το ποδόσφαιρο, αλλά και να πετύχει και μια ιστορική επιτυχία που θα την θυμούνται όλοι για πάντα;

«Σίγουρα είναι κάτι που το λέω συχνά, έχω μια θετική αύρα. Είμαι ένας προπονητής που μ’ αρέσει η δουλειά και πιστεύω πάρα πολύ στην δουλειά μου.

Και όταν βρίσκεις παιδιά που θέλουν και αυτά να κάνουν πράγματα, ο συνδυασμός είναι ακλόνητος. Γιατί από τη μία υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει η όρεξη, υπάρχουν μικροί, υπάρχουν έμπειροι, μεγάλοι και μεγαλύτεροι.

Έχουμε όλοι ένα κράμα παικτών, ακαδημιών, έμπειρων, ορεξάτο για να πετύχουν πράγματα. Άρα υπάρχει αυτό το υλικό στην ομάδα και από την άλλη είμαστε εμείς.

Δεν είμαι μόνος μου. Είναι όλα τα παιδιά, η ομάδα που δουλεύουμε καθημερινά όχι να πείσουμε τους παίκτες, αλλά ουσιαστικά να τους καθοδηγήσουμε.

Γιατί ο παίκτης τίθεται με τη δουλειά σου, όταν βλέπει ότι αυτό που του λες βγαίνει στο γήπεδο, αυτό τον πείθει τον παίκτη. Όταν βλέπει όμως επίσης και τη δουλειά σου και την καθημερινότητά σου.

Γιατί σε μια ομάδα όπως εγώ βλέπω καθημερινά και ξέρω τι κάνει, πως κινείται, γιατί προπονείται, πότε προπονείται.

Άρα μαθαίνω τον παίκτη και ο παίκτης μαθαίνει έναν προπονητή που είναι εκεί καθημερινά. Τον βλέπει πριν την προπόνηση, μετά την προπόνηση, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Είμαστε εδώ για αυτούς. Νομίζω ότι αυτό εμπνέει τον ποδοσφαιριστή, γιατί και εμένα έτσι με ενέπνεε.

Με ενέπνεαν προπονητές στην καριέρα μου για να παίζω καλύτερα, για να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να αποδίδω καλύτερα.

Νομίζω ότι αυτό έχουμε κάνει. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Προσπαθούμε να μεταδώσουμε τη γνώση μας στα παιδιά αυτά που έχουν όρεξη να μάθουν».

Υπάρχει το τελευταίο καιρό μια έκφραση στις ομάδες που όλες ψάχνουν το turning point, τη στιγμή που αυτό που λέμε αλλάζει ο διακόπτης. Υπάρχει τέτοιο παιχνίδι μέσα στη χρονιά για τον ΟΦΗ; Το νιώσατε;

«Ναι, είναι η ήττα με 2-1 μέσα στην Allwyn Arena. Εκεί που είχαμε αλλάξει τον σχηματισμό και είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί.

Δημιουργήσαμε πάρα πολλά. Δυσκολέψαμε πάρα πολύ την ΑΕΚ».

Είχατε προηγηθεί στο ημίχρονο και το γύρισε η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος με 2-1.

«Ακριβώς, και είχαμε και άλλες ευκαιρίες να βάλουμε και παραπάνω από 1 γκολ.

Νομίζω ήταν το σημείο εκείνο που πίστεψαν όλοι ότι πραγματικά μπορούμε και νομίζω από κει και έπειτα κάναμε ένα συγκλονιστικό σερί αγώνων, μέχρι να φτάσουμε στο Super Cup και εκεί το παλέψαμε στα ίσα στην κανονική κανονική διάρκεια.

Λυγίσαμε στην παράταση και λόγω ρόστερ, νομίζω ο Ολυμπιακός εκεί είχε ένα προβάδισμα, αλλά μετά συνεχίσαμε με τον ίδιο ρυθμό.

Νομίζω εκείνο ήταν το παιχνίδι που άλλαξε πολύ μέσα στο μυαλό των παικτών. Αυτή την πεποίθηση ότι μπορούμε, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα».

Κάνατε μια ακόμα υπέρβαση αποκλείοντας το Λεβαδειακό, παίζοντας με 10 παίκτες. Αμέσως μετά το ματς με τον Λεβαδειακό, είχατε δηλώσει ότι θα πάμε να κατακτήσουμε το Κύπελλο, είναι δηλώσεις που δείχνουν έναν προπονητή που πιστεύει στην ομάδα του και στη δουλειά του.

«Αν δεν πίστευα εγώ, νομίζω δεν θα πίστευε κανείς. Αν ο προπονητής δεν πιστέψει, πρώτα απ’ όλα είναι δύσκολο ο παίκτης να πιστέψει.

Άρα εγώ ηγούμαι αυτής της ομάδας σαν πρώτος προπονητής. Άρα πρέπει να βλέπουν στο βλέμμα μου, στα μάτια μου, σ’ εμένα, ότι πιστεύω, ότι νιώθω, ότι μπορώ να κάνουμε την υπέρβαση.

Και νομίζω ότι όπως είπα και πριν, είμαι ένας θετικός άνθρωπος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ και προσπαθώ πάντα όσο μπορώ να δίνω την θετική μου πλευρά στους παίκτες μας, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.

Κάποιες φορές τα αποτελέσματα δεν έρχονται, αλλά νομίζω πάντα είμαστε θετικοί να βρίσκουμε πάντα τη θετική πλευρά και πάντα να έχουμε μια τέτοια προοπτική στο παιχνίδι μας».