Μια ξεχωριστή –και άκρως χαριτωμένη– στιγμή χάρισε ο Μάρκο Ρόις πριν από τη σέντρα αναμέτρησης της LA Galaxy, με τον Γερμανό σταρ να κλέβει την παράσταση… εκτός αγωνιστικού χώρου.

«Νταντά» πριν τη σέντρα

Κατά την είσοδο των ομάδων, ο Ρόις εμφανίστηκε κρατώντας ένα μωρό στην αγκαλιά του, σε μια σκηνή που έμοιαζε περισσότερο με οικογενειακή στιγμή παρά με τυπικό pregame τελετουργικό.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των social media.

Όπως φαίνεται, το παιδί δεν είναι του ίδιου του Ρόις, αλλά πιθανότατα ανθρώπου του γηπέδου ή της παραγωγής – κάτι που έκανε τη σκηνή ακόμα πιο αυθόρμητη και διασκεδαστική. Ο Ρόις, πάντως, έδειχνε απόλυτα άνετος στον ρόλο του, χαμογελώντας και ανταλλάσσοντας κουβέντες με τους γύρω του.

Η ανάρτηση της LA Galaxy με τη λεζάντα «Uncle Marco babysitting before kick off» έγινε γρήγορα viral, με τους φιλάθλους να σχολιάζουν το πόσο «φυσικός» έδειχνε ο Γερμανός στη συγκεκριμένη στιγμή. Άλλοι στάθηκαν στο χαμόγελο του μωρού, άλλοι στην αντίδραση του Ρόις, αλλά όλοι συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια από τις πιο wholesome εικόνες της ημέρας.