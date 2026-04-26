Ύστερα από 39 χρόνια αναμονής, ο ΟΦΗ έζησε τη μεγάλη του στιγμή, και σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδας.
Τους πέρασε όλους και σκόραρε: Απίθανο γκολ από 20χρόνο παίκτη του Άγιαξ (vid)
H Μπρέντα φιλοξένησε τον Άγιαξ για την 31η αγωνιστική του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα από το 20ο λεπτό χάρη στο γκολ του Γκλουκ. Μέχρι να έρθει το 41ο λεπτό και μία στιγμή μαγείας. Ο Μίκα Γκοτς πήρε την μπάλα από το κέντρο και έκανε μεγάλη κούρσα, περνώντας όποιον έβλεπε μπροστά του. Στο […]
Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι στο tanea.gr: «Αυτό είπα με τον Τζόουνς – Ανυπομονώ για το Final Four»
Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε κόντρα στον Ολυμπιακό σε ένα δυνατό παιχνίδι, καθώς ηττήθηκε με 94-84 στη «Sunel Arena» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Basket League. Έτσι, η «Ένωση» τερμάτισε την κανονική περίοδο στην 4η θέση με ρεκόρ 16-8 και θα βρει τον Άρη ως αντίπαλο στον πρώτο γύρο των play-offs. Από […]
Εκτός εαυτού ο Γιόκιτς: Έτρεξε όλο το γήπεδο για να «αρπάξει» τον ΜακΝτάνιελς – Ο λόγος που το έκανε (vid)
Το 3-1 των Μινεσότα Τίμπεργουλβς επί των Ντένβερ Νάγκετς στα playoffs του NBA συνοδεύτηκε από μία τρομερή σύρραξη στο φινάλε. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς αντί να κρατήσει την μπάλα και να αφήσει να εξαντληθεί ο χρόνος, πέτυχε ένα λέι-απ. Αυτό εκνεύρισε τον Σέρβο σέντερ, ο οποίος, θεωρώντας το καλάθι ως έλλειψη […]
Δεν κοιμήθηκε η Κρήτη: Χαμός στο Ηράκλειο για τον κυπελλούχο ΟΦΗ
Ύστερα από 39 χρόνια αναμονής, ο ΟΦΗ έζησε τη μεγάλη του στιγμή, και σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδας. Υποδοχή ηρώων επιφύλαξαν οι οπαδοί των Κρητικών, στην αποστολή των Κυπελλούχων Ελλάδος, με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου να «βουλιάζει» από τον κόσμο, κάνοντας τη νύχτα – ημέρα. Παρά το προχωρημένο της ώρας (05:30), χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ βρέθηκαν στο διεθνές […]
NBA: Έτοιμοι να «σκουπίσουν» οι Θάντερ με μυθικό Αλεξάντερ – Μεγάλες νίκες για Μάτζικ, Νικς και Τίμπεργουλβς
Τα game 4 και 3 των παιχνιδιών του NBA τα ξημερώματα Σανς-Θάντερ 109-121 Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε ρεκόρ καριέρας στην post season (42π.) και οδήγησε τους Θάντερ στη νίκη επί των Σανς με 121-109. Η ομάδα του Οκλαχόμα έφυγε με το «διπλό» από την έδρα των Σανς κι έτσι έκανε το 3-0 στη σειρά των […]