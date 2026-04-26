Ύστερα από 39 χρόνια αναμονής, ο ΟΦΗ έζησε τη μεγάλη του στιγμή, και σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδας.

Υποδοχή ηρώων επιφύλαξαν οι οπαδοί των Κρητικών, στην αποστολή των Κυπελλούχων Ελλάδος, με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου να «βουλιάζει» από τον κόσμο, κάνοντας τη νύχτα – ημέρα.
Παρά το προχωρημένο της ώρας (05:30), χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ βρέθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, για να υποδεχθούν τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της αποστολής της ομάδας, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.
