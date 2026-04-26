Ύστερα από 39 χρόνια αναμονής, ο ΟΦΗ έζησε τη μεγάλη του στιγμή, και σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδας.

Υποδοχή ηρώων επιφύλαξαν οι οπαδοί των Κρητικών, στην αποστολή των Κυπελλούχων Ελλάδος , με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου να «βουλιάζει» από τον κόσμο, κάνοντας τη νύχτα – ημέρα.

Παρά το προχωρημένο της ώρας (05:30), χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ βρέθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, για να υποδεχθούν τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της αποστολής της ομάδας, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.