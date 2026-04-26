Ο Ατρόμητος κατάφερε να γυρίσει το ματς και να νικήσει 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των playouts της Superleague, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην πρώτη τους ήττα στη διαδικασία.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 39’ με τον Μακέντα, εκμεταλλευόμενοι μια φάση πίεσης και ασίστ του Κετού, όμως η απάντηση του Ατρομήτου ήρθε άμεσα πριν το ημίχρονο, με τον Σταυρόπουλο να σκοράρει με κεφαλιά στο 45’+2’.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Περιστερίου ανέβασε ρυθμό και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 66’, όταν ο Τσακμάκης βρήκε δίχτυα με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, «υπογράφοντας» το τελικό 2-1.

Ο Ατρόμητος είχε και άλλες σημαντικές ευκαιρίες, με δύο δοκάρια από τους Γιουμπιτάνα και Μπάκου, ενώ στο φινάλε ο Χουτεσιώτης κράτησε τη νίκη με καθοριστική επέμβαση στις καθυστερήσεις.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ατρόμητος συνεχίζει να οδηγεί τη βαθμολογία των playouts, ενώ ο Αστέρας AKTOR παραμένει κοντά στη ζώνη κινδύνου με 25 βαθμούς.

Σκόρερ: 45’+2′ Σταυρόπουλος, 66′ Τσακμάκης, 35′ Μακέντα

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ (60′ Τσούμπερ), Πνευμονίδης (83′ Καραμάνης), Γιουμπιτάνα (77′ Ουκάκι), Μουντές (77′ Τσιλούλης), Παπαδόπουλος, Μήτογλου (46′ Τσακμάκης), Μπάκου, Μουτουσαμί

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (71′ Σιμόνι), Άλχο, Δεληγιαννίδης (78′ Οκό), Έντερ, Αλμύρας (78′ Τζανδάρης), Μπαρτόλο, Κετού (59′ Καλτσάς), Μακέντα (78′ Τερεζίου)

Τα highlights του αγώνα