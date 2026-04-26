Έντονη αναστάτωση επικράτησε στη Λάρισα με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων πήγαιναν προς τα αποδυτήρια, καθώς σημειώθηκε σύρραξη και λεκτική αντιπαράθεση.

Η ένταση εκτονώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, με τον διαιτητή Βεργέτη να καλεί κοντά του τους Καρέλη και Πασά για να πέσουν οι τόνοι και να επανέλθει η ηρεμία.

Παράλληλα, ο ρέφερι προχώρησε και σε αποβολές ανθρώπων των δύο ομάδων που βρίσκονταν στους πάγκους, επιχειρώντας να ελέγξει την κατάσταση πριν τη συνέχεια του αγώνα.