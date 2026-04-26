Λεμόνι και αλάτι: ένας απλός, φυσικός τρόπος για να κρατήσεις τα έντομα μακριά από την κουζίνα σου. Πέρα από τη χρήση του στο φαγητό ή στη λεμονάδα, το λεμόνι αποδεικνύεται πολύτιμος σύμμαχος στην καθαριότητα και την υγιεινή του σπιτιού.

Όπως αναφέρουν ειδικοί σε θέματα οικιακής φροντίδας, το λεμόνι διαθέτει ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν σε πλήθος μικροπροβλημάτων. Ένα από αυτά είναι και η απώθηση εντόμων, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία και πλησιάζει το καλοκαίρι.

Το κόλπο είναι απλό: αρκεί να αφήσεις μισό λεμόνι στον πάγκο της κουζίνας σου, πασπαλισμένο με λίγο αλάτι, και να το αφήσεις εκεί όλο το βράδυ. Το φυσικό άρωμα του λεμονιού δρα ως φυσικό απωθητικό για μύγες, κουνούπια και μυρμήγκια, αποτρέποντάς τα να πλησιάσουν τα τρόφιμα.

Το κιτρικό άρωμα του λεμονιού είναι εξαιρετικά δυσάρεστο για τα περισσότερα έντομα, ενώ ταυτόχρονα τα αποπροσανατολίζει από την αναζήτηση τροφής. Το αλάτι, από την πλευρά του, απορροφά την υγρασία, ενισχύοντας έτσι τη δράση του λεμονιού.