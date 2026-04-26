Στην Εβδομάδα Σχεδιασμού του Μιλάνου για το 2026, η Automobili Lamborghini παρουσιάζει τη νέα Urus SE “Tettonero” Capsule, μια premium προταση 630 μονάδων εξοπλισμένη με υβριδικό κινητήρα 800 ίππων, που παρουσιάζεται σε δύο εκδόσεις, σε Viola Pasifae και Verde Mercurius .

Εκτός από τις επιλογές χρωμάτων, οι εξωτερικές διαστάσεις μπορούν να εξατομικευτούν με στοιχεία από ανθρακονήματα, όπως ο πίσω διαχύτης, τα καλύμματα των πλαϊνών καθρεπτών και ο μπροστινός διαχωριστής.

Το Urus SE “Tettonero” Capsule είναι εξοπλισμένο με έναν κινητήρα V8 4,0 λίτρων με διπλό τούρμπο, σε συνδυασμό με έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη και μια μπαταρία ιόντων λιθίου 25,9 kWh τοποθετημένη κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών και πάνω από το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πίσω διαφορικό. Ο ηλεκτροκινητήρας που είναι εγκατεστημένος μπροστά από το νέο 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο μπορεί να χρησιμεύσει ως ώθηση στον κινητήρα εσωτερικής καύσης V8, αλλά και ως στοιχείο πρόσφυσης, καθιστώντας το Urus SE “Tettonero” Capsule ένα 100% ηλεκτρικό όχημα 4WD, ικανό να καλύψει πάνω από 60 χλμ. σε ηλεκτρική λειτουργία.

Επιπλέον, η Urus SE “Tettonero” Capsule διαθέτει έναν κεντρικά τοποθετημένο, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διανομέα ροπής με ηλεκτροϋδραυλικά ενεργοποιημένο πολύδισκο συμπλέκτη.