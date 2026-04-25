Ο Νίκος Βέργος άφησε άμεσα το αποτύπωμά του σε αγώνα της Μέλμπουρν Βίκτορι στην A-League Αυστραλίας, βρίσκοντας δίχτυα ως αλλαγή.

Ο Έλληνας φορ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 91ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με τους WS Wanderers και μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να σκοράρει, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 και «σφραγίζοντας» τη νίκη για την ομάδα του.

Αυτό ήταν το έβδομο φετινό του γκολ με τη φανέλα της ομάδας από τη Μελβούρνη, ενώ λίγο μετά το τέρμα του αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα.

