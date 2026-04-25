Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Χρήστο Μουζακίτη με τη φανέλα του Ολυμπιακού συνεχίζουν να τραβούν τα βλέμματα εκτός συνόρων, με διεθνή μέσα και πλατφόρμες ανάλυσης να ασχολούνται όλο και περισσότερο με την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη πλατφόρμα DataMB, ο νεαρός χαφ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως κάτω των 20 ετών, όσον αφορά τις εύστοχες μεταβιβάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, καταλαμβάνοντας μάλιστα θέση στην πρώτη 15άδα.

🌍 All Leagues U20 Midfielders : Accurate passes to final third 🥇 Amadou Koné ( NEOM, 20) — 196 🥈 M. Kislyak (CSKA Moskva, 20) — 179 🥉 C. Yirenkyi (Nordsjælland, 20) — 153 🏅 O. Agougil (Utrecht II, 20) — 145 🏅 K. Boogaard (AZ II, 20) — 134 📊 Free trial:… pic.twitter.com/4hl5Kd7nsU — DataMB (@DataMB_) April 25, 2026

Με 118 επιτυχημένες πάσες σε αυτή τη ζώνη, ο Μουζακίτης ξεχωρίζει για τη συνέπεια, την ποδοσφαιρική ωριμότητα και την ικανότητά του να «σπάει» οργανωμένες άμυνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σε ηλικία μόλις 19 ετών, η χρηματιστηριακή του αξία έχει ήδη εκτοξευθεί, με αρκετές εκτιμήσεις να τη φέρνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.