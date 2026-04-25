Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ, το κλίμα ενθουσιασμού έχει «χτυπήσει κόκκινο» στους φίλους των δύο ομάδων, με την προσμονή να μετατρέπεται σε έντονη ανυπομονησία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένα χιουμοριστικό σημείωμα μητέρας προς τους γείτονες έγινε viral, καθώς προειδοποιεί με… χαμό για όσα θα ακολουθήσουν από τον 13χρονο γιο της, ο οποίος σκοπεύει να μετατρέψει το σπίτι σε μικρό «Γεντί Κουλέ» κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το μήνυμα έκλεινε με χιουμοριστική διάθεση και έντονη οπαδική χροιά, εκφράζοντας την ευχή «ΟΦΗ φέρ’ το!», συνοψίζοντας την πίστη και τον ενθουσιασμό για τον μεγάλο τελικό.