Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται απόψε μπροστά σε μια ξεχωριστή πρόκληση στον Βόλο, καθώς διεκδικεί το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, αλλά και το παρθενικό της νέας εκατονταετίας του. Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (20:30), οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν τον ΟΦΗ, με στόχο να συνδυάσουν τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας με μια μεγάλη επιτυχία.

Πέρα όμως από το αγωνιστικό κομμάτι, το παιχνίδι κουβαλά έντονο συναισθηματικό φορτίο για τον σύλλογο. Όπως είχε επισημάνει και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, η χρονιά που πέρασε θύμιζε έναν «τυφώνα» γεμάτο δύσκολες στιγμές, με πιο οδυνηρή εκείνη του δυστυχήματος στη Ρουμανία τον Ιανουάριο όπου επτά φίλοι της ομάδας έχασαν τη ζωή τους.

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, οι φίλοι του ΠΑΟΚ φρόντισαν να τιμήσουν τη μνήμη τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αναρτώντας πανό με τα πρόσωπα των αδικοχαμένων, συνοδευόμενο από το μήνυμα: «Αδέρφια είστε μαζί μας, σε όλη τη ζωή μας! 27/01/2026», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και μνήμης.