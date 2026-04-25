Η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου, μετά από έξι αναμετρήσεις που ξεκαθάρισαν τη μάχη του υποβιβασμού και τις θέσεις της κορυφής.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, ο Πανιώνιος υποβιβάζεται στην Elite League, έπειτα από την ήττα του από τον Άρη στο Παλέ με 75-65.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Μυκόνου με 97-76 και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-84 της ΑΕΚ στη «Sunel Arena», ολοκληρώνοντας αήττητος τη regular season.

Το Μαρούσι ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία με 101-85, αλλά διατήρησε τη θέση του, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε την Καρδίτσα με 91-80 και ο Προμηθέας επικράτησε του Ηρακλή στην Πάτρα με 97-85.

Αποτελέσματα 26ης αγωνιστικής:

  • Παναθηναϊκός – Μύκονος 97-76
  • ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94
  • Άρης – Πανιώνιος 75-65
  • Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα 91-80
  • ΠΑΟΚ – Μαρούσι 101-85
  • Προμηθέας – Ηρακλής 97-85

