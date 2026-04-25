Το βράδυ του Σαββάτου, η 34η αγωνιστική της Premier League προσέφερε έντονη δράση με πέντε αναμετρήσεις που καθόρισαν σημαντικές θέσεις στη βαθμολογία. Στο τελευταίο ματς της ημέρας, η Άρσεναλ επικράτησε 1-0 της Νιουκάστλ και ανέβηκε στην πρώτη θέση, έχοντας πλέον τρεις βαθμούς περισσότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι, που όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Η Λίβερπουλ πήρε το τρίποντο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας με 3-1 και έκανε σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της 4ης θέσης. Η Τότεναμ, με 1-0 επί της υποβιβασμένης Γουλβς, διατήρησε τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία, ενώ η Γουέστ Χαμ επικράτησε 2-1 της Έβερτον και απέφυγε την επικίνδυνη ζώνη.

Τέλος, η Φούλαμ πέτυχε σπουδαία νίκη στην έδρα της Άστον Βίλα με 1-0, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την διεκδίκηση μιας ευρωπαϊκής θέσης.

Νίκη πρωτιάς για την Άρσεναλ, με πρωταγωνιστή τον Έζε

Η Άρσεναλ κέρδισε 1-0 τη Νιουκάστλ το Σάββατο, με γκολ του Εμπερέτσι Έζε στο 9ο λεπτό, έπειτα από έξυπνη εκτέλεση κόρνερ. Στο 4’ και το 8’, τα σουτ των Γκιμαράες και Έζε πέρασαν λίγο έξω, ενώ στο 30’ ο Ράγια απέκρουσε με δύο προσπάθειες το σουτ του Σάντρο Τονάλι. Η Νιουκάστλ είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 49’ με το σουτ του Ινκαπιέ, αλλά η μπάλα πέρασε έξω. Από εκεί και πέρα, η Άρσεναλ έριξε ρυθμό για να ελέγξει το ματς. Ωστόσο, η Νιουκάστλ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 80’ με τον Γουισά και στο 84’ ο Ράγια σταμάτησε το σουτ του Μπαρνς. Στο 90+4’, η Άρσεναλ βγήκε στην κόντρα, αλλά ο Γιόκερες έκανε λάθος πάσα, χάνοντας την ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Με αυτή τη νίκη, η Άρσεναλ έφτασε τους 73 βαθμούς και παραμένει στο +3 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο. Η Τότεναμ στην αγωνία της παραμονής, πήρε “χρυσό” διπλό στην έδρα της Γουλβς

Η Τότεναμ πανηγύρισε ένα τεράστιο διπλό στο «Μολινό» απέναντι στη Γουλβς, με σκορ 1-0, και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για παραμονή στην Premier League. Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο επιθετικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και έχασαν πολλές ευκαιρίες, με τους Ριτσάρλισον και Σίμονς να πλησιάζουν το γκολ. Στο 82ο λεπτό, ο Παλίνια, με ασίστ από τον Ριτσάρλισον, πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στην ομάδα του μια πολύτιμη νίκη.

Γουέστ Χαμ: Νίκη-ανάσα κόντρα στην Έβερτον με τον Γουίλσον ως ήρωα

Η Γουέστ Χαμ σημείωσε μια σημαντική νίκη για την παραμονή, επικρατώντας 2-1 της Έβερτον στο «Λόντον Στάδιο». Ο Σούτσεκ έβαλε τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ στο 52′, όμως η Έβερτον ισοφάρισε με τον Ντιούσμπερι-Χολ στο 88′. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα, ο Γουίλσον με καρφωτή κεφαλιά από ασίστ του Μπόουεν στο 90+3 διασφάλισε τη νίκη για τα Σφυριά, οι οποίοι ανέβηκαν στην 17η θέση.

Η Λίβερπουλ φτάνει στην 4η θέση με θρίαμβο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας

Η Λίβερπουλ πέτυχε μια καθοριστική νίκη με σκορ 3-1 κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας και ανέβηκε στην 4η θέση της Premier League, που οδηγεί στα αστέρια του Champions League. Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Σλοτ έδειξε κυριαρχία με τον Ίσακ να σκοράρει το πρώτο του γκολ μετά τον τραυματισμό του, στο 35′, και τον Ρόμπερτσον να κάνει το 2-0 στην αντεπίθεση στο 40′. Στο δεύτερο μέρος, η Πάλας μείωσε σε 2-1 με τον Μουνιόθ, σε μία φάση που προκάλεσε διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους για το fair play. Στο 90+6, ο Βιρτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και έδωσε στους Reds μια πολύτιμη νίκη.

Η Βαθμολογία της Premier League