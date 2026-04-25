Η Ρεάλ Μαδρίτης έμοιαζε έτοιμη να φύγει με το «διπλό» από το Λα Καρτούχα, χάρη στο γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ, όμως η Μπέτις είχε διαφορετική άποψη. Στο 94’ ο Μπεγερίν βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, «παγώνοντας» τη «Βασίλισσα» και εκμηδενίζοντας ουσιαστικά τις ελπίδες της για τον τίτλο στη La Liga.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της. Στο 13’ ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έβγαλε εξαιρετική κάθετη μπαλιά περίπου 40 μέτρων προς τον Εμπαπέ, όμως ο Γάλλος δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση από πλεονεκτική θέση.

Η πίεση των «μερένχες» απέδωσε στο 17’, όταν μετά από προσπάθεια του Βαλβέρδε και ασταθή αντίδραση του Βαγιές, ο Βινίσιους εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και με κοντινό πλασέ έκανε το 0-1.

Η Μπέτις αντέδρασε και στο 34’ πλησίασε στην ισοφάριση με τον Μπακαμπού, ενώ αμέσως μετά ο Μπέλιγχαμ βρέθηκε σε τετ-α-τετ αλλά νικήθηκε από τον Βαγιές.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό. Ο Λούνιν όμως ήταν καθοριστικός, αποκρούοντας δύο προσπάθειες του Άντονι, ενώ το σουτ του Φιντάλγκο πέρασε ελάχιστα άουτ.

Δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ένταση και ρυθμό. Η Ρεάλ σκόραρε στο 54’ με τον Εμπαπέ, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Στο 66’ ο Λούνιν έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σε δυνατό σουτ του Κούτσο Ερνάντες.

Η Ρεάλ συνέχισε να ψάχνει το δεύτερο γκολ, αλλά Βαλβέρδε (80’) και Βινίσιους (86’) δεν κατάφεραν να «τελειώσουν» το ματς.

Στο 90+5’ ήρθε η «ψυχρολουσία» για τη Ρεάλ. Μετά από σέντρα του Άντονι και αδράνεια στην άμυνα, ο Μπεγερίν βρέθηκε σωστά τοποθετημένος και με δυνατό τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Η βαθμολογία της La Liga