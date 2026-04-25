Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Τηλεοπτικά από EPT2 ΣΠΟΡ.
Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
Σημαντικό βήμα στην καριέρα του έκανε ο Σέρχιο Ντε Λαρέα, καθώς ο νεαρός γκαρντ της Βαλένθια δήλωσε συμμετοχή στο NBA Draft, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο 20χρονος Ισπανός (1.96 μ.) αποτελεί ένα από τα πιο υποσχόμενα περιφερειακά ταλέντα της ομάδας, έχοντας ενεργό ρόλο κυρίως στη Liga Endesa, όπου καταγράφει 9.3 πόντους […]
Η EuroLeague ανακοίνωσε τις δύο κορυφαίες πεντάδες της regular season, όμως η απουσία του Μάικ Τζέιμς από αυτές προκάλεσε αίσθηση και άμεση αντίδραση από τον ίδιο. Ο ηγέτης των Μονεγάσκων, που αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της διοργάνωσης και MVP της σεζόν 2024, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή αυτή. […]
Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της φάσης των Play-In της EuroLeague, μετά την καθοριστική του εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μονακό, που έδωσε στους «πράσινους» την πρόκριση στα playoffs. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο παρκέ, πραγματοποιώντας την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε μια […]
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα ότι τα εισιτήρια για τα Game 1 και Game 2 των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Μονακό εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο της ομάδας. Η διαδικασία διάθεσης δεν κράτησε παρά μόλις 55 λεπτά, με χιλιάδες φίλους των «ερυθρόλευκων» να σπεύδουν διαδικτυακά για ένα […]
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ολοκληρώνεται η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL, όπου ο Άρης Betsson υποδέχεται τον Πανιώνιο στο «Nick Galis Hall», σε ένα ματς που συνοδεύεται από έντονο παρασκήνιο και ξεχωριστές παρουσίες. Στο γήπεδο αναμένεται να βρεθεί ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ενώ το «παρών» θα δώσουν ο Γιάννης με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, […]