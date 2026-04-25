Στο Άνφιλντ, στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, οι εξέδρες «ντύθηκαν» συμβολικά με χιλιάδες κίτρινες κάρτες από τους φίλους των «κόκκινων».

Οι οπαδοί προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια ως μορφή διαμαρτυρίας για τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, στέλνοντας μήνυμα προς τη διοίκηση για το κόστος παρακολούθησης των αγώνων. Οι κίτρινες κάρτες έφεραν συνθήματα που εξέφραζαν την ανησυχία για το μέλλον της παρουσίας του κόσμου στο γήπεδο.

Η δράση αυτή έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στο ματς, με το μήνυμα των φιλάθλων να γίνεται αντιληπτό σε όλο το γήπεδο από τα πρώτα κιόλας λεπτά της αναμέτρησης.

