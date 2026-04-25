Η Citroën κατάφερε το πρώτο τρίμηνο του έτους, να πουλήσει 190.000 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 10%. Στην Ευρώπη, η επίδοσή της ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή, με άνοδο 12,3% και μερίδιο αγοράς 3,5% (+0,3 μονάδες).

Η ανοδική αυτή πορεία βασίζεται σε μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα προϊόντων.Στο επίκεντρο αυτής της επιτυχίας βρίσκεται το νέο C3, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένα πραγματικό σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

«Τα αποτελέσματα των πρώτων μηνών του έτους είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ευρώπη, όπου ενισχύουμε το μερίδιό μας σχεδόν σε κάθε χώρα. Η ανανέωση της γκάμας μας και η στρατηγική που βασίζεται στην ελευθερία επιλογής του πελάτη —ιδίως μέσω της πολυενεργειακής μας προσέγγισης— αποδίδουν ξεκάθαρα καρπούς. Προσφέρουμε περισσότερους χώρους και υψηλότερα επίπεδα άνεσης σε πιο προσιτή τιμή, και το ë-C3 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: είναι ένα πραγματικό πενταθέσιο, ευρύχωρο, με σημαντική χωρητικότητα αποσκευών, ενώ παράλληλα είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη γαλλική αγορά», δήλωσε ο Xavier Chardon, CEO της Citroen.

Παράλληλα, το C3 Aircross ξεχωρίζει στην κατηγορία του χάρη στην μοναδική διάταξη έως και επτά θέσεων, και στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική του τιμή.

Στην κατηγορία C, το νέο C4 και ιδιαίτερα στη Γαλλία οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 55%, τοποθετώντας το ανάμεσα στους ηγέτες της κατηγορίας.

Η Citroën στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, με το εμβληματικό Berlingo, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας, παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, διατηρώντας ηγετικές θέσεις σε αγορές όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Σλοβακία, ενώ κατατάσσεται στη 2η θέση στη Σλοβενία και στην 3η θέση σε Βέλγιο και Νορβηγία.