Ο ΟΦΗ καλείται να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη της σεζόν χωρίς ένα σημαντικό του «γρανάζι», καθώς ο Μπόρχα Γκονζάλες τέθηκε οριστικά εκτός τελικού Κυπέλλου.

Οι Κρητικοί έχουν μπροστά τους ένα ιστορικό ραντεβού απέναντι στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο του Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ωστόσο ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ισπανό μπακ.

Ο Γκονζάλες τραυματίστηκε νωρίς στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, αποχωρώντας μόλις στο 8ο λεπτό, και παρά τις προσπάθειες αποθεραπείας τις τελευταίες ημέρες, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα εγκαίρως.

